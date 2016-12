Juventus, Allegri: "Squadra solida anche col turnover"

23:44 - E' un Allegri soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dopo la larga vittoria contro il Cesena. "E' una serata positiva perché abbiamo vinto - ha spiegato il tecnico bianconero -. Ma anche con il turnover abbiamo dimostrato di essere una squadra solida". "E' il massimo avere venti giocatori che garantiscono la stessa qualità - ha aggiunto -. Giovinco ha giocato bene e Vidal è rientrato con una doppietta".

A proposito del turnover in vista degli impegni ravvicinati dei prossimi giorni, l'allenatore della Juventus sottolinea le prestazioni della Formica Atomica, di Vidal, ma non solo. "Giovinco è entrato e ha fatto un'ottima partita. Arturo è rientrato e ha segnato anche se non è ancora al top - ha spiegato -. Anche Pereyra e Ogbonna hanno confermato le buone cose fatte vedere finora". "Sono contento, è stato un segnale importante - ha proseguito -. Abbiamo alcuni giocatori che hanno subito degli infortuni e stiamo cercando di recuperarli facendoli giocare, ma nel frattempo dobbiamo anche vincere, e lo stiamo facendo".



Llorente ancora a secco, ma Allegri vede il bicchiere mezzo pieno: "Credo che stia lavorando per la squadra. Occasioni ne ha avute, anche l'anno scorso ha sofferto, sono contento di quello che sta facendo, quando segnerà sarò contento per lui".



Sulla corsa al titolo, l'allenatore bianconero non si sbilancia: "Secondo me sarà un campionato con equilibrio tra Inter, Milan, Napoli anche se attardato, Fiorentina, sarà molto più equilibrato. E' troppo presto per dire Juve e Roma, è normale si parli di questo, ma è troppo presto". Profilo basso anche sul record di vittorie consecutive: "Le vittorie: "Non ne avevo mai fatte quattro in serie A, a Bergamo sarà difficile, soprattuto sul suo campo".



Capitolo Pereyra: "Abbiamo iniziato con Vidal a sinistra e Pereyra a destra, poi abbiamo cambiato le posizioni. Pereyra è molto duttile, gli piace buttarsi nbegli spazi e ha fatto bene come tutti gli altri". Quanto al confronto con la Juve di Conte, Allegri ha le idee chiare: "Ogni allenatore allena come meglio crede e ha dei modi di esprimersi e trasferire concetti differenti. Conte ha fatto benissimo alla Juventus e ottenuto grandissimi risultati. Io sono stato fortunato a venire ad allenare la Juve, perché è una società solida e in grado di vincere".



"Le partite poi durano 100'e ci sono dei momenti in cui bisogna saperle leggere - ha continuato Allegri -. Ci sono dei momenti in cui bisogna abbassare il ritmo, altri in cui va alzato e le qualità dei giocatori non vanno ingabbiate". "Spesso le partite non si vincono con gli schemi - ha proseguito - ma con una buona organizzazione di gioco e degli ottimi giocatori a disposizione. Altrimenti sarebbe come giocare al computer". "Ho ereditato un'ottima squadra con grande organizzazione, ma c'è ancora da migliorare", ha concluso il tecnico bianconero.