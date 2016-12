Juventus, allarme Vidal: "Rischia nuovo infortunio"

10:12 - "Se Vidal gioca prima del 7 luglio, rischia di rompersi nuovamente il menisco". A lanciare l'allarme è il professor Ramion Cugat, che in un'intervista al quotidiano "El Mercurio" lancia l'allarme sulle condizioni fisiche del centrocampista della Juventus e della nazionale cilena, operato un mese fa al ginocchio. "Il ginocchio ora è in buone condizioni - sottolinea Cugat, che ha eseguito l'intervento lo scorso 6 maggio - ma serve maggiore cautela".

"Ora il ginocchio del giocatore è in buone condizioni, non gli fa più male e la massa muscolare è adeguata - aggiunge il professore -. Quattro, sei settimane per il recupero di un menisco interno sono un tempo adeguato. Però in questo caso, trattandosi di menisco esterno, occorre maggiore cautela". Cautela mostrata dal ct Jorge Sampaoli, che ha tenuto in panchina Vidal per gran parte dell'amichevole contro l'Irlanda del Nord, vinta 2-0 dal Cile grazie alle reti nel finale di Edu Vargas e Mauricio Pinilla: spiccioli di partita per Vidal, entrato in campo al 77'.

Il Cile debutterà al Mondiale il 13 giugno contro l'Australia a Cuiaba.