Juventus, allarme Llorente per il Chievo: ha la febbre

12:42 - Allarme Llorente in casa Juventus per l'esordio in campionato con il Chievo. L'attaccante spagnolo ha la febbre e rischia di saltare il primo match della stagione. Rientra invece l'emergenza influenza che ha colpito Max Allegri e Sebastian Giovinco. Dopo due giorni lontano da Vinovo, il tecnico bianconero è tornato a dirigere gli allenamenti e la Formica Atomica ha recuperato a pieno e sarà disponibile per la gara di Verona.

Ancora da valutare invece la condizione di Andrea Pirlo, fermo a causa di una botta al ginocchio presa in allenamento. Solo in giornata il centrocampista potrà capire se potrà tornare ad allenarsi col gruppo (e quindi se sarà disponibile per la partita di sabato) o se dovrà continuare a lavorare a parte per recuperare dall'infortunio. Lo staff medico sembra comunque ottimista e Andrea potrebbe essere della partita. Ad ogni modo, se Pirlo non dovesse farcela, in ballottaggio Padoin e Marchisio. Non del tutto ristabilito, e quindi a mezzo servizio, anche Pereyra.