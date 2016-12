Juventus: Agnelli e Marotta a pranzo con una Fiorentina

17:16 - "Buona la Fiorentina a pranzo". No, non è il tweet della Juventus che tante polemiche ha scatenato nel postpartita di Torino, ma probabilmente è quanto si sono detti, questo volta per davvero, Andrea Agnelli e Giuseppe Marotta. Il presidente e il direttore generale bianconero, infatti, lunedì hanno pranzato - e anche cenato, sempre per riprendere con ironia i pochi caratteri della discordia - in un noto ristorante del centro di Firenze, gustando una succulenta Fiorentina.

Nessuna polemica dunque, solo qualche sorriso strappato tra i denti per una scena che poche ore prima aveva scatenato il putiferio sul web. Marotta ha accompagnato Andrea Agnelli nella città toscana perché il presidente della Juventus era relatore a Coverciano per il seminario dell'USSI "Il calcio e chi lo racconta". Impossibile però non cedere alle tentazioni culinarie, lontano da occhi indiscreti ma, soprattutto, lontano da Twitter.