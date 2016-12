Juve, Vidal torna a Vinovo martedì

22:36 - La Juventus riabbraccia prima del previsto Arturo Vidal. Il centrocampista sarà, infatti, martedì a Vinovo. Per lui niente amichevole con la sua nazionale, quella cilena, che affronterà Haiti. Il bianconero ha, tuttavia, giocato per 90 minuti contro il Messico a San Francisco (0-0 il risultato finale). Vidal sarà quindi subito a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro l'Udinese di sabato sera allo Stadium.

Per quanto riguarda gli altri nazionale juventini, Asamoah ha cominciato la sua avventura in Coppa d'Africa col suo Ghana pareggiando 1-1 contro l'Uganda. Il bianconero è comunque rimasto in campo per tutto il match. In campo, dopo la bella vittoria sulla Spagna, Pogba ed Evra contro la Serbia.