Juve, Vidal su Twitter: "Il mio ginocchio è perfetto"

19:20 - Arturo Vidal tranquillizza tutti sulle sue condizioni fisiche. E lo fa alzando la voce su Twitter. "Il mio ginocchio è perfetto, basta inventare - ha scritto sul suo profilo Re Artù-. Per favore smettetela di inventare notizie, informatevi meglio. Forza Cile!". Respiro di sollievo, dunque, in casa Juve. Nessun allarme per il centrocampista cileno, che dovrebbe rientrare a Torino dopo l'impegno in nazionale contro il Messico.

Per mettere a tacere le voci sull'ennesimo problema al ginocchio operato prima dei Mondiali, a Vidal è bastato solo un tweet. L'emergenza era scattata giovedì al termine dell'allenamento della nazionale cilena. Vidal è uscito dal campo con una borsa del giacchio sul ginocchio e le immagini hanno fatto subito il giro del mondo, allertando i dirigenti della Juventus. A rincarare la dose ci ha pensato poi il presidente della Federcalcio cilena Sergio Jadue, parlando di "continui problemi al ginocchio destro" per il centrocampista e di un eventuale rientro anticipato in Italia. Solo un falso allarme, a quanto pare. Vidal sta bene. E questa volta la fonte non può essere più attendibile di così. Peccato che la cattiva notizia in casa Juve sia arrivata da Luca Marrone, al quale è stata diagnosticata una lesion di "1/2 grado" al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Nei prossimi giorni il giocatore verrà sottoposto ad ulteriori controlli.

IL TWEET DI VIDAL

Mi rodilla está perfecta. Por favor dejen de inventar. Informen bien. Vamos Chile! pic.twitter.com/rLKYJRE7zS

— Arturo Vidal (@kingarturo23) 5 Settembre 2014