Juve, Vidal si ferma ancora: problema muscolare 

22:49 - Non c'è pace per Arturo Vidal. Dopo i guai, e le insinuazioni, sulle condizioni del suo ginocchio, il cileno della Juve, tornato a Vinovo, è rimasto a riposo per un acciacco alla regione posteriore della coscia destra. Fresco di rientro dagli impegni con la sua nazionale, Vidal verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici per valutare la disponibilità per le prossime partite, a partire da Juve-Udinese di sabato e Juve-Malmoe martedì.



Intanto, sono tornati a disposizione di Allegri Lichtsteiner, impegnato con la Svizzera a Basilea, Caceres, reduce dalla vittoria contro la Corea del Sud, e Kingsley Coman, Under 21 francese.