Juve, Vidal: ginocchio infiammato, situazione da monitorare 

15:11 - Sempre lo stesso ginocchio, quello operato prima del Mondiale. Ma l’allarme scattato nell’ultimo allenamento del Cile sembra fortunatamente rientrato: Arturo Vidal non ha lavorato ma solo a scopo precauzionale. Secondo lo staff sanitario della nazionale sudamericana, che ha prontamente informato la Juve, si tratta solo di una leggera infiammazione: Vidal giocherà la partita contro il Messico sabato a San Francisco, poi tornerà in Italia.

Con la Juve si è dunque concordato un rientro anticipato: al Guerriero verrà così risparmiata la successiva amichevole tra Cile e Haiti. Allegri dovrebbe quindi ritrovarlo a Vinovo da lunedì, quando inizieranno gli allenamenti per preparare la partita con l’Udinese in campionato e il successivo debutto in Champions contro il Malmoe.