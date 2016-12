Juve, via al countdown scudetto 

19:31 - Basteranno due vittorie, un pareggio e una sconfitta contro la Roma con meno di tre gol di scarto nelle ultime cinque giornate di campionato. Poi la Juve sarà campione d'Italia per la terza volta consecutiva. Il successo di Udine ha lanciato i bianconeri verso lo scudetto e ormai è iniziato il countdown per la festa. Addirittura, la squadra di Conte potrebbe alzare il tricolore già venerdì 25 aprile, senza nemmeno giocare, se, dopo aver battuto il Bologna sabato allo Stadium, i giallorossi non dovessero fare più di un punto contro Fiorentina e Milan.

Tutto rimandato al 28 aprile, invece, se la Roma non battesse viola o rossoneri e la Juve superasse sia i felsinei, sia il Sassuolo in trasferta. Tutte ipotesi legate alle prestazioni della formazione di Garcia. La squadra della Capitale, però, non potrebbe fare nulla il 5 maggio, data particolarmente cara agli juventini, quando a Torino arriverà l'Atalanta. In caso di continui successi delle pretendenti al titolo, infatti, quella sarebbe la giornata ultima per le speranze di strappare lo scudetto ai campioni: con sole due partite da giocare e il divario di 8 punti ancora intatto, per la Roma sarebbe matematicamente impossibile colmare il divario. Il che renderebbe inutile lo scontro diretto in programma all'Olimpico l'11 maggio. Ed è proprio questo l'obiettivo principale della Juve: arrivare in casa degli avversari già da campione. Sotto sotto, però, Buffon e compagni sperano di chiudere la questione scudetto ben prima. Perché c'è da vincere anche l'Europa League, le cui partite di semifinale contro il Benfica si giocheranno il 24 aprile e il 1° maggio.

La realtà dei fatti, però, è che la Juve in versione 2013-2014 è sempre più quella dei record. E i numeri parlano chiaro. In 33 partite i bianconeri hanno collezionato la bellezza di 87 punti, restando ampiamente in corsa per tagliare il traguardo dei 100, primato assoluto nella storia del calcio italiano. Dando un'occhiata ai principali campionati esteri, nessuno ha fatto meglio. Anzi. In Premier League il rinato Liverpool ha disputato finora 34 incontri, raccogliendo 77 punti, nella Liga l'Atletico Madrid comanda con 82 dopo 33 match, nella Ligue 1 il Psg è a quota 79 in 33 gare, mentre in Bundesliga il fenomenale Bayern Monaco è fermo a 78, ma con solo 30 giornate all'attivo: a parità di sfide potrebbe arrivare a 87 come la Juve. Un pareggio che confermerebbe, almeno sulla carta, la strepitosa annata dei bianconeri, paragonabile a quella dei più forti club del Vecchio Continente. Oltretutto la Juve può vantare anche il minor numero di sconfitte: 2, come Bayern e Paris Saint Germain (oltre alla stessa Roma), ma meno di Aletico (3) e Liverpool (5). Insomma, a questo punto è arrivato il momento di dimostrare anche sul campo, quello della Champions League, di essere all'altezza dell'Europa che conta.