Juve-Toro, Immobile non dimentica e si difende: "Non volevo far male"

11:43 - Ciro Immobile va all'attacco e non sarebbe una novità se non che la stoccata è per il collega Carlitos Tevez. La punta del Toro non ha scordato l'episodio dell'andata, quando un suo pestone ridusse la caviglia di Tevez in condizioni malconcie, scatenando la rabbia dell'Apache che postò la foto su Twitter. A distanza di cinque mesi Immobile torna sull'episodio: "Non volevo far male. Mi hanno trattato come un killer".

Era il 29 settembre e la Juventus vinse 2-0 sul campo del Torino con il primo gol bianconero viziato dalla posizione irregolare proprio di Tevez. Poche ore dopo l'argentino attaccò postando le foto della caviglia gonfia su Twitter, con tanto di accusa: "Vinciamo sempre con l'aiuto, per questo che sono ridotto così". "Fu un gesto poco carino - ricorda Immobile-. Non volevo rompergli la caviglia, è un collega, non fa parte del mio calcio l'idea di far male a un avversario".

Tevez e Immbolie domani sera saranno di nuovo l'uno contro l'altro. Ma senza rancore. Hanno segnato entrambi 13 gol, sono leader nelle loro squadre e un gol domani vale più di mille parole...e pestoni.