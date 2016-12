Juve, Tevez stuzzica il Milan: "Vediamo di che pasta sono fatti"

20:46 - Luci a San Siro: è tutto pronto per il primo big match della stagione. Milan e Juventus arrivano alla grande sfida in testa alla classifica, a quota sei con la Roma. I rossoneri, con qualche assenza, proveranno a giocare uno scherzetto ai campioni d'Italia. Ma Tevez non vede l'ora di affrontarli: "Questo Milan mi piace, ma saprà reggere la pressione? Noi siamo in testa da tre anni... Voglio capire di che pasta sono fatti" ha detto alla 'Gazzetta'.

L'Apache, che un paio d'anni fa ha sfiorato l'approdo nella casa del Diavolo, ora è il bomber più gettonato di tutta la Serie A. Arriva da due gol in Champions, dove non segnava da cinque anni, e ha riacceso su di lui i riflettori della Nazionale: "Il Milan deve cercare di dimostrare qualcosa - ha proseguito nell'intervista -. Deve fare la partita e provare a vincere. Un club così prestigioso non può nascondersi davanti alla propria gente. Noi vincendo daremmo un segnale forte". L'ennesimo. Anche se la Juve arriva al match con una gara in più sulle gambe (quella di martedì in Champions).

Il clima è quello della grandi occasioni. Il Milan, sul suo profilo Twitter, ha comunicato che San Siro è tutto esaurito: 78.681 persone fra paganti e abbonati (quinto record d'incasso per il Meazza). In tribuna anche il suo presidente Silvio Berlusconi, che spera di vincere per cancellare le delusioni degli ultimi due anni e riconquistare del tutto l'amore dei tifosi. La figlia Barbara invece si è preoccupata di organizzare la coreografia del primo e secondo anello arancio, all'interno di un progetto che coinvolge ragazzi e famiglie. La Curva Sud, dal canto suo, allestirà un altro "spettacolo". In tribuna oltre 200 giornalisti accreditati. Inzaghi, che rivivrà il suo stadio pieno, non potrà contare su Diego Lopez e Alex. Torres pronto per la panchina, El Shaarawy nettamente favorito su Bonaventura.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Abbiati; Abate, Rami, Zapata, De Sciglio; Poli, De Jong, Muntari; Honda, Menez, El Shaarawy. A disp.: Agazzi, Zaccardo, Mexes, Albertazzi, Mastalli, Armero, Van Ginkel, Niang, Bonaventura, Torres, Pazzini. All.: Inzaghi

Juve (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Pogba, Marchisio, Pereyra, Asamoah; Llorente, Tevez. A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Romulo, Padoin, Evra, Mattiello, Pepe, Vidal, Coman, Morata, Giovinco. All.: Allegri



IL TWEET DEL MILAN

Lo stadio San Siro è tutto esaurito per la partita #MilanJuve di questa sera: 78.681 spettatori!

— AC Milan (@acmilan) 20 Settembre 2014