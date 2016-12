Juve, Tevez non basta: 2-2 a Verona

00:15 - La Juve rovina un primo tempo perfetto e nella ripresa si fa rimontare e raggiungere sul 2-2 in casa del Verona. Un pareggio che lascia la Roma a -9 (con una gara da recuperare), ma anche tanto amaro in bocca ai bianconeri. Avanti di due gol grazie alla doppietta di Tevez al 4' e al 21' del primo tempo, nel secondo la squadra di Conte paga lo sforzo e, dopo la rete di Toni al 7', si vede raggiunta al 49' grazie a un colpo di testa di Juanito.

LA PARTITA

Senza Barzagli e Quagliarella, ma con un Osvaldo in più, la Juve spreca l'occasione di allungare sulla Roma e tiene aperto il campionato. Demerito suo e merito dell'Hellas, che si spartiscono equamente partita e posta. Il primo tempo è tutto di marca bianconera, il secondo vede la reazione del Verona, che concretizza al massimo le occasioni avute. Alla fine un pareggio giusto, con tanti episodi contestati, il rimpianto dei bianconeri di aver sprecato due reti di vantaggio e quello dei gialloblù di aver giocato solo i secondi 45 minuti. La Vecchia Signora, almeno, si può consolare col fatto che, dietro, la Roma non è riuscita a sfruttare l'occasione.

Come detto, il tabellino del primo tempo è assolutamente a senso unico: zero parate di Buffon e dominio assoluto da parte della Juve. Che ha la strada spianata, visto che dopo una manciata di minuti passa in vantaggio grazie a un tap-in di Tevez, lesto a insaccare dopo una respinta di Rafael su tiro insidioso di Asamoah (con Llorente in posizione di offside, anche che non prova l'intervento). Un gol che non placa la fame di bianconeri, sempre nella metà campo avversaria, con il Verona in balia degli ospiti. Ospiti che a metà frazione raddoppiano: l'Apache stavolta parte in sospetto fuorigioco ben imbeccato da Pogba, entra in area e fa secco il portiere dell'Hellas. L'unico intoppo è la capocciata tra Asamoah e Lichtsteiner durante i festeggiamenti... Tevez va vicino alla tripletta poco dopo, quando calcia alto un bell'assist di Llorente. Eppure Conte ha modo di arrabbiarsi con Vidal, colpevole di troppe disattenzioni che mettono a rischio la sua permanenza in campo.

Al rientro dall'intervallo il cileno ha solo un cerotto sul naso, ma è regolarmente al suo posto. Scherzi a parte, la ripresa inizia male per la Juve. Perché dopo un tocco di mano in area di Vidal, arriva la zuccata vincente di Toni, bravo ad anticipare in tuffo Chiellini e Bonucci, ma in posizione irregolare sulla punizione dalla destra di Romulo. Sta di fatto che il gol rianima il Verona, almeno sul piano dello spirito, mentre i bianconeri sembrano un po' insicuri. Al 20' ecco il momento di Osvaldo che rischia di bagnare il debutto con un gol alla prima chiamata in causa: il suo destro, però, scheggia il palo alla destra di Rafael. Di fatto inizia il finale tutto in salita della Juve, complice anche il problema a un polpaccio di Chiellini, che deve lasciare il posto a Ogbonna. Pirlo e compagni sembrano stanchi e subiscono le incursioni di Toni: su una di queste Buffon è costretto all'autentico miracolo. All'esatto scadere del tempo c'è poi l'episodio che vede Lichtsteiner colpire il pallone con il braccio largo, anche se lo svizzero aveva le spalle alla palla e alla porta. Rigore? Doveri dice di no. E così, mentre sul fronte opposto Vidal spara di poco alto il tiro che poteva chiudere il match, all'ultimo assalto veronese succede di tutto. Pogba si dimentica di coprire Romulo, che come in occasione del primo gol, mette in mezzo un pallone ghiotto e insidioso. La Juve sbanda ancora sui calci da fermo che spiovono in area, Juanito, al secolo Juan Gomez Taleb, si avventa senza paura, anticipa proprio Ogbonna e fa impazzire il "Bentegodi".



LE PAGELLE

Iturbe 5,5 Fa un lavoro infernale di contenimento e alla lunga paga lo scotto della fatica, non riuscendo a fare la differenza.

Toni 6,5 All'inizio lotta come un leone, ma è troppo solo. Nella ripresa però dà subito la zampata dell'ex e apre la rimonta Hellas.

Juanito 7 Gli bastano 8 minuti per fermare la corsa della Juve. Non ha tempo per fare nulla o quasi se non la cosa più importante: il gol.

Vidal 5 Tantissimi errori che fanno spazientire anche Conte, si riprende un po' nel secondo tempo, ma manca il gol della sicurezza.

Tevez 7 Lui il suo dovere l'ha fatto: non segnava dal 22 dicembre, ha interrotto il digiuno raggiungendo quota 13 reti. Di più non si poteva chiedergli, anche se sfiora pure la tripletta.

Osvaldo 6 Per un soffio non esordisce con il gol, si muove bene e pare avere già una buona intesa con i compagni. Forse si potrebbe dargli spazio per fari rifiatare un po' Llorente.

IL TABELLINO

VERONA-JUVENTUS 2-2

Verona (4-3-3): Rafael 6; Cacciatore 6 (41' st Gomez Taleb 7), Marques 6, Moras 6, Albertazzi 5,5; Romulo 6,5, Donadel 6 (24' st Cirigliano 6), Hallfredsson 6,5; Iturbe 5,5, Toni 6,5, Jankovic 5 (17' st Martinho 6). A disp.: Nicolas, Borra, Pillud, Donati, Marquinho, Cacia, Gonzalez, Sala, Agostini. All. Mandorlini 6,5.

Juventus (3-5-2): Buffon 6,5; Chiellini 6 (30' st Ogbonna 5), Bonucci 6, Caceres 6; Lichtsteiner 6, Vidal 5, Pirlo 6, Pogba 5,5, Asamoah 6,5 (35' st Peluso 6); Tevez 7, Llorente 5,5 (20' st Osvaldo 6). A disp.: Storari, Rubinho, Isla, Padoin, Pepe, Marchisio, Vucinic, Giovinco. All. Conte 5,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 4' e 21' Tevez (J), 6' st Toni,. 49' st Gomez Taleb (V)

Ammoniti: Marques, Hallfredsson (V)

Espulsi: -