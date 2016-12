Juve, Tevez: "Nessuna lesione, sono pronto per l'Udinese"

23:37 - "Ringrazio tutti per essersi preoccupati. Non ho nessuna lesione e sono pronto per la partita di sabato". Tevez, con questo messaggio su Twitter, ha rassicurato i tifosi della Juve circa le sue condizioni fisiche: gli esami a cui è stato sottoposto hanno infatti escluso lesioni muscolari. Una buona notizia per Allegri, che potrà così contare sull'Apache per la gara con l'Udinese. Restano in infermeria Vidal, Barzagli, Chiellini, Pirlo e Morata.

Difesa obbligata con Caceres, Bonucci e Ogbonna; 3-5-2 il modulo (il 4-3-1-2 può aspettare). A centrocampo sugli esterni ecco Lichtsteiner e Asamoah, mentre in mezzo giocheranno Marchisio, Pogba e Pereyra. In attacco, visto il recupero di Tevez - che comunque giovedì si è allenato a parte - non dovrebbe esserci più alcun ballotaggio: l'argentino è il favorito per fare coppia con Llorente, Coman e Giovinco in panchina.

Gracias a todos por preocuparse. No tengo ninguna lesión y estoy preparado para el partido del sábado

