Juve, Tevez infrange il tabù europeo: un gol per il double 

18:44 - Dal 7 aprile 2009 al 24 aprile 2014, dal Porto al Benfica, dalla maglia del Manchester Utd a quella della Juve: 1843 giorni di digiuno europeo. Un'infinità per Carlitos Tevez. Benedetto Portogallo, verrebbe allora da dire, per l'argentino, per l'Apache che con il gol infilato al Da Luz non solo ha infranto il tabù in Coppa ma soprattutto ha tenuto vive le speranze di double dei bianconeri: il 2-1 col Benfica lascia infatti apertissima la strada verso la finale di Europa League a Torino e permette ora di concentrarsi con altro spirito sul campionato: se il Milan facesse risultato stasera con la Roma, lunedì col Sassuolo potrebbe arrivare l'aritmetica per lo scudetto juventino. E allora, il ritorno coi portoghesi avrebbe tutto un altro significato emotivo e morale. Grazie, ancora una volta, a Carlitos.

"Il fatto che sia tornato al gol non è importante - ha raccontato Tevez a fine partita - l'importante è che la qualificazione sia ancora aperta. Mancano ancora 90 minuti e la Juve può farcela, ha molte speranze". Una rete dopo 25 partite europee di digiuno per dire anche che i problemi fisici che lo hanno limitato nelle ultime settimane sono passati: "Sto bene" ha tagliato corto l'Apache. Dopo un gol tanto cercato, ancora di più.