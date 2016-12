Juve, Tevez, Cassano: i record della Serie A

15:30 - Serie A 2013-14. La top-ten di tutti i primati stabiliti. Classifica elaborata per la Lega di Serie A dalla Panini Digital.

Juventus – Record di punti: 102. Orgoglio bianconero, per la storia e per quel che sarà.

1035 gol – E’ il primato di sempre per il torneo a 20 squadre. Segno di uno spettacolo che cresce.

Cassano – Il miglior assist-man con 69 colpi a sensazione. Il Parma in Europa è roba anche sua. Anche se la percentuale più alta di assist è di Totti (0,52).

Immobile – E’ il capocannoniere della serie A: 22 reti. Berardi ha il primato delle triplette (due).Padelli – E’ il calciatore che ha giocato di più: 38 presenze e 3.581 minuti giocati. Si contano anche i minuti di recupero.

Tevez – E’ il calciatore che ha effettuato più tiri in porta: 60.

Sansone - Suo il gol-lampo del campionato, segnato dopo 15 secondi gdi gioco.

Fiorentina – La squadra più “gelosa” del pallone, nel senso di possesso-palla: 29 minuti e 54 secondi a partita.

Napoli – Assieme alla Juventus, è la squadra che ha creato più occasioni da gol: 233.

Juventus-Inter – La gara con più spettatori all stadio: 79.343

Juventus-Roma – La partita più vista in tivu, con 4 milioni di telespettatori e il 14,55 per cento di share.