Juve, Superga costa 25mila euroTosel stanga la Fiorentina

13:38 - Nessuna squalifica del Giudice Sportivo, Gianpaolo Tosel, nei confronti dei sostenitori della Juventus. Il club bianconero dovrà pagare solo un'ammenda di 25mila euro per aver esposto i suoi tifosi due striscioni "insultanti la memoria di Superga". Mano pesante invece per il centrocampista della Fiorentina Borja Valero, espulso nel posticipo col Parma: la "spinta all'arbitro" costa allo spagnolo quattro giornate di squalifica.

La trasferta al Tardini costa dunque cara alla Fiorentina che oltre allo spagnolo perde per squalifica anche Diakité e Pizarro per una giornata e il tecnico Vincenzo Montella, per avere insultato negli spogliatoi i direttori di gara. La Fiorentina ha già presentato ricorso. Due giornate di stop per il difensore del Chievo, Gennaro Sardo, per le espressioni ingiuriose rivolte ai direttori di gara direttamente dalla panchina. Un turno di stop infine per altri quattordici giocatori: Maxi Lopez, Palombo e Costa (Sampdoria), Munari (Parma), Toni (Verona), Albiol e Higuain (Napoli), Bergessio (Catania), Ekdal (Cagliari), El Kaddouri (Torino), Matuzalem (Genoa) e Domizzi (Udinese). Muntari (Milan) e Vidal (Juventus) salteranno il big match di domenica a San Siro.

Valero salterà 4 gare, tre di essere fondamentali: Juve, Napoli e Lazio, oltre al Chievo Verona.

Ammenda di 50mila euro per la Roma per avere i suoi sostenitori cercato di abbattere, dall'interno e dall'esterno, un cancello attiguo ai tornelli d'ingresso, scagliando tavolini e cassonetti contro le Forze dell'ordine. Diecimila euro alla Sampdoria per il lancio di oggetti in campo, tremila all'Inter e alla Lazio per i fumogeni lanciati in campo e l'esplosione dei petardi.