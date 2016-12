Juve, stop di un mese per Pirlo 

12:06 - Trauma all'anca destra e un mese di stop: questo l'esito degli esami cui si è sottoposto Andrea Pirlo. Lo ha fatto sapere il club bianconero con un comunicato sul sito ufficiale: "Andrea Pirlo, a seguito del trauma contusivo-distorsivo riportato in occasione del Trofeo Tim, è stato sottoposto ad una risonanza magnetica. L'esame ha evidenziato una distrazione muscolo-tendinea del retto femorale per cui saranno necessari 30 giorni per il recupero".

"Il centrocampista - si conclude il comunicato - proseguirà nel suo programma riabilitativo e verrà sottoposto a nuovi accertamenti tra 15 giorni".