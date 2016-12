Juve, si rivedono Morata e Barzagli

23:07 - E' la presenza di Barzagli e Morata la nota positiva in casa Juve. I due giocatori, reduci da un infortunio, sono tornati a lavorare in gruppo nell'allenamento a ranghi ridotti causa Nazionale guidato da Max Allegri. Il tecnico, che domani e giovedì sarà a Nyon (Svizzera) per il meeting Uefa riservato agli allenatori d'elite, ha intanto diramato la lista Champions. Tra i 26 giocatori presenti non c'è nessuna esclusione eccellente.

Ecco l'elenco completo, in ordine alfabetico: Asamoah (numero maglia 22), Barzagli (15), Bonucci (19), Buffon (1), Caceres (4), Chiellini (3), Coman (11), Evra (33), Giovinco (12), Lichtsteiner (26), Llorente (14), Marchisio (8), Marrone (39), Mattiello (38), Morata (9) Ogbonna (5), Padoin (20), Pepe (7) Pereyra (37), Pirlo (21), Pogba (6), Romulo (2), Rubinho (34), Storari (30), Tevez (10), Vidal (23).