Juve, si aggiornano i numeri record 

18:45 - Lasciate ogni speranza o voi che entrate. L'Inferno, in questo caso per gli avversari, è lo Stadium di Torino, dove quest'anno nessuno è uscito illeso. Undici partite in casa, undici vittorie per la Juve di Conte. Che, nella terza stagione con l'allenatore pugliese, ha varato la regola del tre contro le big: 3-2 al Milan, 3-0 al Napoli, 3-0 alla Roma e 3-1 all'Inter. Se non fosse stato per la Lazio, che ha perso 4-1, il cerchio si sarebbe chiuso alla perfezione.

Ma, si sa, l'eccezione conferma la regola. Certo, non è una buona notizia per chi come la Fiorentina e il Torino deve ancora andare a giocare sul campo dei bianconeri. Sta di fatto che questa Juve continua nella sua striscia da record. Difficile capire da dove iniziare. Magari dalla striscia di vittorie casalinghe consecutive, che è lì a quota 14, primato stabilito dal Torino tricolore nella stagione 1975-76. E poi anche quello, assoluto in Serie A, delle 35 partite (su due tornei) con almeno un gol, come accaduto nel 1957-58. In totale da Roma-Juve 1-0 del 16 febbraio 2013, sono ben 54 le reti di Pirlo e compagni in 22 gare. E sono 59 i punti conquistati, come la Juve di Capello nel 2005-2006 e meglio anche dell'Inter di Mancini nel 2006-2007. Insomma, l'unico dubbio riguarda quale sarà il prossimo record che la banda di Conte riuscirà a battere. Ma l'impressione è che basterà poco tempo per scoprirlo.