Juve, scatta l'allarme: stanchezza e Tevez-dipendenza

19:12 - Energia in calo e Tevez-dipendenza. Sono questi i piccoli problemi cui Antonio Conte deve far fronte nel momento decisivo della stagione della sua Juve. La sconfitta di Napoli, netta al di là del risultato, ha chiaramente evidenziato un momento di preoccupante appannamento fisico della squadra che, appunto, nelle precedenti settimane era stato nascosto dalle reti dell'Apache e dai miracoli assortiti firmati Pirlo e Buffon.

Per capirlo basterebbero i numeri, gli ultimi numeri: sconfitta a Napoli e zero gol all'attivo con Tevez assente; due vittorie e tre gol fatti, tutti dall'argentino, nei due precedenti impegni. Insomma l'Apache, e lo ha ribadito Conte ieri sera, serve come il pane per la sua capacità di sparigliare le carte e, soprattutto, per la sua attitudine a calarsi nelle partite più delicate e, possibilmente, risolverle.In questo senso il suo ritorno in campo giovedì a Lione è a dir nulla fondamentale: se il ko di Napoli, doloroso, influisce pochino sulla corsa bianconera allo scudetto - difficile che torni in discussione anche se la Roma, mercoledì, può arrivare a -8 e avrà poi lo scontro diretto in casa - in Europa League non sono tollerabili passi falsi. Non si può sbagliare e non si deve sbagliare.

In Francia, insomma, servirà una Juventus tonica e questa, in soldoni, è l'altra nota dolente. Tevez a parte, l'appannamento della truppa di Conte è abbastanza evidente. Non è un caso, infatti, che la Juve abbia sofferto a Catania, Genoa (decisivi il rigore parato da Buffon e la perla su punizione di Pirlo) e anche e soprattutto nel doppio ottavo di Europa League contro la Fiorentina. Fin che la difesa ha retto - i gol subiti restano pochissimi -, i bianconeri hanno portato a casa risultati e punti. Quando anche dietro si è aperta, come a Napoli, qualche falla, ecco il primo ko. Energia e Tevez: su questo dovrà lavorare Conte per risollevare la sua Juve.