Juve, scatta l'allarme Barzagli

17:21 - Complicazioni in vista per Antonio Conte a tre giorni dal ritorno degli ottavi di giovedì in Europa League contro la Fiorentina. Andrea Barzagli, costretto a dare forfait a Genova per un problema nella fase di riscaldamento, è infatti alle prese con un affaticamento al polpaccio sinistro che lo costringerà a fermarsi per una ventina di giorni perdendo quindi il match del Franchi e la sfida di campionato contro il Napoli in programma il 30 marzo.

La notizia è stata confermata anche dalla Juve, che parla di "un riacutizzarsi del quadro infiammatorio". E in effetti già il volto tirato di Barzagli ieri sera al Marassi non lasciava grande spazio all'ottimismo. Il problema è il polpaccio sinistro e il problema è soprattutto un fastidio che non lo lascia stare e che, ovviamente, è curabile solamente con il riposo. Impossibile, quindi, un recupero lampo per Firenze - anche perché una complicazione dell'infortunio potrebbe essere pagato fino al termine della stagione - e difficile anche un ritorno per Napoli, una delle ultime tappe fondamentali della stagione bianconera.Il lato positivo di questa medaglia è Caceres, in decisa ascesa fisica. Contro il Genoa l'uruguaiano è stato di gran lunga il migliore della difesa e sulla sua affidabilità ci si può giurare. Al Franchi sarà lui, quindi, ad affiancare Bonucci e Chiellini per blindare la difesa e tentare la rimonta ai viola. Intanto anche Peluso dà forfait per una "lesione di primo grado del muscolo lungo adduttore della coscia".