Juve, riecco Del Piero: avversario in amichevole

18:46 - Del Piero e la Juve di nuovo insieme, anzi uno contro l'altro. Infatti Alex sfiderà i suoi ex compagni il 10 agosto nel corso della tournèe estiva che dovranno affrontare i bianconeri in Australia. L’ex campione del mondo prenderà parte a una selezione del campionato australiano, la A-League All Star Team. Per il numero dieci del Sidney sarà la prima volta che ritroverà la "sua" Juventus dopo l'addio del 13 maggio 2012.

Dopo gli screzi degli ultimi due anni tra la dirigenza juventina e Del Piero è arrivato il momento di ritrovarsi di nuovo tutti insieme. Chissà che non sia l'occasione giusta per fare pace e per ricominciare la storia d'amore tra la Vecchia Signora e il fantasista del Sidney. E' un peccato però, che i tifosi della Juventus difficilmente potranno assistere dal vivo al match e salutare il capitano più amato della storia bianconera.