Juve-Real da leggende con vista mercato 

17:01 - Juventus-Real Madrid per lo spettacolo e per il mercato. Grande appuntamento allo Stadium con la sfida tra le vecchie glorie bianconere e merengue, che sarà trasmessa in diretta su Italia 1 a partire dalle ore 18:55, poi Agnelli e Marotta ceneranno con la dirigenza spagnola ed Ernesto Bronzetti per intavolare una maxi trattativa. Il nome forte è sicuramente Morata, ma attenzione anche a Marcelo e Coentrao. Occasione per il Real per sondare anche Pogba e Vidal.

Una cena importante per il futuro delle due squadre. I bianconeri andranno all'assalto del giovane Morata e il Real è disposto a cederlo, ma le condizioni per ora non soddisfano Agnelli. La Juve lo vorrebbe a titolo definitivo (costo del cartellino intorno ai 15 milioni di euro), ma i Blancos vorrebbero inserire una "clausola di riacquisto" a un prezzo concordato, sicuramente più alto. Si tenterà di trovare un accordo e sullo sfondo c'è anche l'ipotesi prestito. Marotta parlerà anche di Marcelo e Coentrao che interessano a Conte per le fasce esterne e non convincono a pieno Ancelotti.

Il Real ascolterà le proposte, ma sonderà il terreno per i gioielli di casa Juve: Pogba e Vidal sono nel mirino. Per ora niente di concreto, ma i Blancos chiederanno informazioni sul cileno e sul francese. Operazioni distinte che però potrebbero trovare un filo comune.

Prima in campo sarà spettacolo: i nomi dei convocati sono da urlo. Tutte le vecchie glorie saranno lì allo Stadium a far rivivere emozioni passate. Tra i bianconeri, allenati da Pessotto, ecco Davids, Ferrara, Iuliano, Montero, Nedved, Ravanelli, Tacchinardi, Tudor, Vieri e Vierchowod. Gli spagnoli invece saranno rappresentati dai vari Butragueño, Hierro, Karanka, Karembeu, Makelele, Morientes, Salgado, Seedorf e Zidane.



MORATA-JUVE: C'E' L'ACCORDO

Come riportato da Paolo Bargiggia a SportMediaset, ci sono aggiornamenti importanti sulla trattativa Morata-Juventus. Buona parte dell'operazione per portare l'attaccante spagnolo a Torino è stata imbastita nella mattinata. L'agente del giocatore ha incontrato in sede i dirigenti del Real Madrid e in conference call il rappresentante per l'Italia, Bozzo. Il Real Madrid ha prospettato a Morata un prestito a una squadra spagnola, il Villarreal su tutte, ma è arrivato il rifiuto. La punta, inoltre, ha detto di essere pronto ad accettare la proposta della Juventus all'arrivo di un attaccante nella rosa del Real, probabilmente Suarez. L'accordo tra il giocatore e Marotta dunque c'è già, poi i club si metteranno d'accordo sul prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Real. Infine, passi in avanti anche per Marcelo.