Juve: Quagliarella torna in gruppo

10:54 - Dopo le polemiche degli ultimi giorni, giovedì Fabio Quagliarella tornerà regolarmente ad allenarsi agli ordini di Antonio Conte. L'attaccante, che lunedì aveva lavorato a parte perché - parole di Marotta - reduce dall'influenza, anche mercoledì mattina si è allenato da solo a Vinovo con un paio d'ore d'anticipo rispetto alla squadra, che ha proseguito la preparazione in vista della partita di Verona in programma domenica pomeriggio.

Rientra dunque, almeno per il momento, il caso esploso con le dichiarazioni dell'agente del giocatore, Beppe Bozzo, che aveva parlato di "mancanza di rispetto" per l'esclusione di Quagliarella dalla lista per l'Europa League. Parole "fuori luogo" per l'a.d. bianconero Beppe Marotta, intervenuto martedì anche per negare l'esclusione della punta dalla rosa.