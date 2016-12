Juve: Quagliarella non è un caso

10:21 - "Il caso-Quagliarella non esiste". Lo dice l'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta. E smentisce le voci di dissidio fra il club e il giocatore che era stato estromesso dalla lista-Uefa. Addirittura si era parlato di giocatore fuori rosa. "Mai pensato a una cosa del genere, non esistono i motivi. Fabio - dice Marotta - si è allenato a parte perché reduce da una influenza. Tutto qui. E' un giocatore della Juventus".

Queste le parole di Marotta, dettate all'Ansa. Che smontano un caso nato poco dopo l'allenamento pomeridiano della Juventus, e visto che Quagliarella aveva lavorato a parte, si era diffusa la voce che questa fosse una scelta del club.



L'a.d. bianconero ha poi risposto anche alle parole di Beppe Bozzo, agente di Quagliarella, che si era lamentato per l'esclusione del giocatore dalla lista Uefa: "Non mi risulta che procuratori ed entourage dei calciatori abbiano titolo a esprimersi su scelte tecniche e societarie, motivo per cui ritengo assolutamente fuori luogo le dichiarazioni di Beppe Bozzo uscite sui quotidiani odierni - dice Marotta -.Quagliarella è un nostro tesserato, da sempre apprezzato per il suo lavoro e il suo contributo alla squadra. I regolamenti delle competizioni internazionali impongono scelte magari spiacevoli, ma obbligate, e così è stato in questo caso. La sua esclusione dalla lista Uefa non può essere vissuta come una mancanza di rispetto, perché così non è, come dimostra il fatto che il calciatore è stato preventivamente avvisato della decisione".

L'AGENTE SE LA PRENDE CON MAROTTA

"In riferimento alle odierne dichiarazioni del Dottor Giuseppe Marotta. Non sono stato fuori luogo, tutelare gli interessi dei miei assistiti è parte integrante del mio impegno professionale. Un lavoro sempre svolto coscienziosamente, anche nel rispetto dell’interesse primario del club di non sminuire l’asset patrimoniale rappresentato dal valore tecnico ed economico dei calciatori. So benissimo che le scelte societarie interne non sono tematiche di mia competenza ma il dottor Beppe Marotta dovrebbe anche sapere che la scelta di un atleta di onorare il contratto con la società andrebbe comunque rispettata".

Avvocato Giuseppe Bozzo