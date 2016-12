Juve: Quagliarella, niente Europa League

20:43 - La Juventus ha consegnato all'Uefa la lista con i nomi dei 23 giocatori che potranno scendere in campo in Europa League (bianconeri impegnati il 20 e 27 febbraio, contro il Trabzonspor, nei sedicesimi di finale). La novità riguarda l'attacco, dove è presente il neo acquisto Osvaldo ma anche Vucinic, a un passo dall'Inter durante l'ultima sessione di mercato. Antonio Conte ha invece deciso di escludere Quagliarella, non presente nella lista.

L'Uefa impone alle società che almeno tre dei 24 giocatori della lista provengano dal settore giovanile. Della lista bianconera i tre provenienti dal vivaio erano Giovinco, Marchisio e De Ceglie, ma quest'ultimo è stato ceduto al Genoa. Ecco perché la Juventus è stata obbligata a fornire una lista con soli 23 giocatori. E la scelta di escludere un nome è caduta su Quagliarella.



LA LISTA COMPLETA

Asamoah, Barzagli, Bonucci, Buffon, Caceres, Chiellini, Giovinco, Isla, Lichtsteiner, Llorente, Marchisio, Ogbonna, Osvaldo, Padoin, Peluso, Pepe, Pirlo, Pogba, Rubinho, Storari, Tevez, Vidal, Vucinic.