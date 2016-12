Juve, Pogba: "Vogliamo un altro scudetto, grande fiducia in Allegri"

14:42 - Un altro bagno di folla all'allenamento della Juve al Jubilee Oval di Sydney. "Non immaginavamo di avere tanti tifosi anche al di fuori dall'Europa, per di più così lontano - ha detto Paul Pogba - Per noi è molto importante". Sugli obiettivi stagionali: "Noi vogliamo vincere ancora lo scudetto. Allegri ci è già riuscito, la squadra ha grande fiducia in lui, così come la società e il presidente. Siamo contenti di poter lavorare con lui"

"Per il momento stiamo adottando lo stesso modulo del passato, lavorando molto sul possesso palla. E' tutto molto simile e d'altra parte, quando giochi per tre anni con uno schema e vinci, non si deve certo cambiare molto - ha proseguito Pogba - Si devono solo mantenere alcune caratteristiche e migliorarne altre. Ed è quello che il mister sta cercando di fare. Se con lui segnerò di più? Un centrocampista deve difendere, attaccare e creare gioco. Segnare è un bonus e cercherò di riuscirci".



Domenica i tanti tifosi della Juve a Sydney potranno vedere all'opera i loro beniamini contro l'A-League All Stars dell'ex capitano Del Piero: "Queste partite in fase di preparazione sono importanti per tutta la squadra. Dobbiamo essere concentrati e prepararci al meglio per la stagione".