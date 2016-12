Juve, Pogba stende il Bologna: scudetto vicinissimo 

10:31 - Tre punti fondamentali per avvicinare sempre più il terzo scudetto consecutivo. Li aveva chiesti Antonio Conte e, con qualche difficoltà in più del previsto, li ha comunque ottenuti: la Juve batte 1-0 il Bologna, coglie la17esima vittoria di fila in casa e viaggia senza intoppi verso il tricolore. L'uomo partita è Paul Pogba che dopo aver sprecato due buone occasioni nel primo tempo ha firmato il successo nella ripresa con un destro dal limite.

LA PARTITA

Un tempo di appannamento e sofferenza, un altro di nervi e rabbia agonistica per ipotecare il terzo scudetto consecutivo. La Juve supera anche la pratica Bologna, sale a 90 punti in classifica, infila la diciassettesima vittoria consecutiva in casa e viaggia verso un finale di stagione sempre più ricco di soddisfazioni e record da abbattare e riscrivere. Stavolta Ballardini, che allo Stadium non aveva mai perso cogliendo due pareggi con Genoa e Cagliari, non ce l'ha fatta a ripetersi con gli emiliani. Eppure, per tutto il primo tempo e con la pressione arrivata dopo il successo del Sassuolo contro il Chievo, il Bologna ha dato l'impressione di poter tenere e imbrigliare la Juve.



Squadra prudente, chiusa a protezione della propria area, sempre ben coperta e ruvida quanto basta e quando serve per proteggere la porta di Curci. Nei primi quarantacinque minuti poche occasioni, dunque, e poca Juve soprattutto: con Tevez e Vidal in panchina, davanti Conte ripropone la coppia Llorente-Giovinco, a centrocampo si affida a Pirlo in regia con Marchisio e Pogba a sostegno. E proprio il francesino è l’uomo più pericoloso dei bianconeri, già nel primo tempo. Due occasioni sprecate che avrebbero potuto mettere la partita in discesa e rasserenare l’umore di Conte: la prima dopo cinque minuti, nata da uno scambio con Llorente ma vanificata da un destro morbido intercettato da Curci, la seconda scaturita da un angolo di Pirlo con palla messa alta sopra la traversa con un colpo di testa da due metri dalla porta emiliana. Questa e poco altro – sul tabellino val la pena metterci pure una spizzata di Marchisio intercettata da Curci – la Juve sotto tono che va al riposo sullo 0-0.



Quella che riparte però all’uscita dagli spogliatoi è una squadra diversa. Rabbiosa, cattiva se non bella, efficace se non spettacolare. Curci deve così subito immolarsi su Isla, poi si salva su una punizione di Pirlo, nulla può invece sul capolavoro di Pogba al 19esimo. Il francese controlla al limite e lascia partire un missile che rompe l’equilibrio e getta le basi per la diciassettesima vittoria consecutiva in casa: settimo gol in campionato per l'ex Manchester Utd, quello che permette alla banda-Conte di mettere le mani sullo scudetto. Il resto, da lì al 95esimo, è amministrazione ordinaria: qualche tentativo di affondo - bello quello di Isla - e tanta pazienza fino al fischio finale. Fino all'urlo liberatorio dello Stadium: per il tricolore manca solo l'aritmetica. Una pura formalità.

LE PAGELLE

Pogba 7.5: il suo settimo sigillo in campionato è quello che permette alla Juve di mettere le mani sullo scudetto. Classe, intensità, efficacia: doti da predestinato. Pecca ancora un poco in rabbia agonistica, le due occasioni sprecate nel primo tempo sono emblematiche, ma quando si accende regala colpi da fuoriclasse indiscusso

Curci 6.5: prima su Pogba, poi due volte su Isla fa quel che deve e salva il Bologna. Nulla può sul missile del francese: lì neppure Superman ci sarebbe arrivato

Giovinco 6.5: non tira in porta ma crea spazi, non dà punti di riferimento agli avversari. Manca di continuità ma per quanto a intermittenza dimostra di meritarsi la fiducia accordata da Conte

Chiellini 6.5: la cosa più difficile, non perdere mai la concentrazione di fronte alla timidezza dell'attacco bolognese, gli riesce alla perfezione. E quando può non lesina sortite in avanti.

Cristaldo 6: un premio alla costanza, alla sofferenza, alla abnegazione.

Sorensen 6.5: si perde una sola volta Giovinco, per il resto una prestazione coraggiosa e attenta.

Marchisio 6.5: il Principino gioca con il cuore e la testa, l'animo del tifoso e la mente del professionista esemplare. Sfiora anche il gol ma ciò che più gli rende merito sono i chilometri macinati sul campo

IL TABELLINO

JUVENTUS-BOLOGNA 1-0

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Barzagli 6.5, Ogbonna 6, Chiellini 6.5; Isla 6.5 (36' st Padoin sv), Marchisio 6.5, Pirlo 6, Pogba 7.5, Asamoah 6; Llorente 6, Giovinco 6.5 (44'st Vidal sv). A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Peluso, Pepe, Quagliarella, Vucinic, Tevez, Osvaldo. All.: Conte

Bologna (3-5-1-1): Curci 6.5; Antonsson 6 (35' st Laxalt sv), Sorensen 6.5, Cherubin 6; Garics 6, Ibson 5.5 (25' st Paponi sv), Pazienza 6 (44' st Acquafresca sv), Christodoulopoulos 6, Morleo 5.5; Friberg 5.5; Cristaldo 6. A disp.: Stojanovic, Malagoli, Mantovani, Cech, Perez, Moscardelli, Bianchi. All.: Ballardini

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 19' st Pogba (J)

Ammoniti: Antonsson (B), Friberg (B)

Espulsi: