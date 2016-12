Juve, Pogba: "Mai pensato di andarmene, voglio vincere qui" 

10:34 - Paul Pogba giura fedeltà alla Juve: "Non ho mai pensato ad un trasferimento - ha dichiarato il centrocampista francese a La Stampa - perché ho un contratto coi bianconeri: non ho parlato con Zidane e non ho detto che mi piacerebbe giocare altrove, nel Real o in altre squadre. I tifosi bianconeri mi vogliono bene e voglio vincere ancora qui: il quarto scudetto consecutivo non sarebbe male. Valgo 70 milioni? Nessun effetto, non ci penso".

Insomma, dopo le parole di Mino Raiola (procuratore di Pogba), ecco quelle del diretto interessato. Dichiarazioni che sono dolci per il palato dei tifosi bianconeri: "Alla Juve ho imparato ad essere un professionista, soprattutto nel lavoro quotidiano, a gestire il mio corpo: non ero abituato a giocare partite ogni tre giorni. Da piccolo - ha continuato nell'intervista rilasciata a La Stampa - avevo come idoli Ronaldo, Ronaldinho e Zidane: ora mi confronto con Pirlo: lo osservo, lo studio ma come calcia lui non calcia nessuno. Inutile copiare".



Poi la promessa, la dichiarazione d'intenti: "I tifosi della Juve mi vogliono bene, sono qui e non ha senso parlare del futuro. Penso al Mondiale con la Francia e poi vorrei continuare a vincere in bianconero".