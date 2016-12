Juve, Pogba: "Il mio mito? Zidane. Il più divertente? Balotelli" 

17:05 - Veloce, rapido, frizzante, imprevedibile. Deciso e talentuoso. In campo e fuori. Paul Pogba non si smentisce e in una intervista rilasciata ai microfoni del youtube di Bwin svela miti, sogni e passioni. "Per chi tifavo da ragazzo? Zidane. Quale è il giocatore più divertente? Balotelli". E via così, dicendosi compiaciuto dell'affetto dei suoi compagni di squadra, ricordando l'esordio con il Manchester Utd di Ferguson e parlando poi di Antonio Conte: "Cosa mi ha detto Conte la prima volta che mi ha visto? Di essere cattivo. Sempre cattivo". Poi il capitolo maglia ("Ho sempre giocato col numero 6, anche con la nazionale. Il 6, il 42 o il 24, perché la somma è sempre sei. Mi porta fortuna") fino ad arrivare ai miti incrollabili: "Se potessi scegliere vorrei essere nella testa di David Beckham. Chi ammiro di più tra i giocatori francesi che hanno fatto la storia della Juve? Zidane, Platini, Vieira e Thuram". Infine il sogno? "Di chi vorresti avere i piedi? Maradona". Semplice, chiaro, ambizioso. Insomma, Paul Pogba.