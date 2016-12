Juve, Pogba: "Australia, arriviamo"

13:01 - Dopo la goleada di Giacarta contro la selezione indonesiana, la Juve si prepara alla seconda fase della sua tournée. La squadra bianconera vola infatti a Sydney in Australia - prima è prevista una tappa a Singapore per questioni promozionali - dove si fermerà per sei giorni e svolgerà il grosso del lavoro atletico. Appuntamento speciale l'amichevole di domenica 10 contro l'A-League All Stars capitanata dal grande ex Del Piero. E Pogba si fa un selfie 'di viaggio' coi compagni.

Stiamo andando in australia Con mi amici l'Apache, Tonton Pat, King... pic.twitter.com/ImJHYQwmSh

— Paul Pogba (@paulpogba) 7 Agosto 2014