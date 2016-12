Juve, Pirlo: "Spero che Conte resti"

13:39 - Tra Juve e Nazionale, anche se sempre di un suo compagno bianconero si parla. Andrea Pirlo si confessa a Sky e dice: "Domenica l'ultima di Conte? Spero di no. In tre anni ci ha portato a vincere tre scudetti". Quanto al suo contratto: "Più o meno abbiamo raggiunto l'accordo, spero l'annuncio sia dato tra qualche giorno". Infine su Chiellini e codice etico: "L'applicazione spetta a Prandelli, ma per me il gesto di Giorgio non era violento".



Resta il tempo per un pensiero sul record dei 100 punti da tagliare contro il Cagliari: "E' un traguardo importante. Abbiamo l'opportunità di raggiungerlo e non ce lo faremo sfuggire. Su una squadra già unita sono stati inseriti innesti importanti come quelli di Llorente e Tevez. Ma l'elemento vincente è stato il gruppo, l'unita' tra i giocatori e l'allenatore".



Quanto alla mancata affermazione in Europa, Pirlo ha commentato: "E' un grosso rammarico, anche perché penso che la Juve sia più forte di Benfica e Siviglia. Purtroppo non ci siamo riusciti. Ma l'esperienza può essere considerata un importante gradino per farci migliorare. Cosa manca alla Juve per per una Juventus. del resto vincere in Europa non è facile, guardate PSG e Manchester United. Il calcio è questo: si gioca in tanti ma vince una squadra sola. Per vincere ci vuole un progetto serio".