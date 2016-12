Juve, Pirlo lavora con il gruppo: pronto per l'Atletico Madrid 

17:02 - Andrea Pirlo pronto per la sfida di Champions contro l'Atletico Madrid. Senza escludere la possibilità di vederlo magari già in panchina sabato sera a Bergamo contro l'Atalanta. Il regista bianconero, fuori da fine agosto per un trauma muscolare alla coscia destra subito durante il Trofeo Tim, è tornato infatti per la prima volta ad allenarsi in gruppo, svolgendo quasi per intero il lavoro con i compagni. Buone indicazioni dunque per Allegri.

Mentre i giocatori impegnati mercoledì sera contro il Cesena sono rimasti in palestra per un allenamento mirato al recupero delle energie, il resto del gruppo - di cui ha fatto come detto parte anche Pirlo - è sceso in campo dedicandosi subito ad un lungo riscaldamento tecnico a base di scambi in velocità, controllo e conduzione palla. La fase successiva è stata dedicata alla tattica, agli schemi e ai movimenti offensivi con partitella finale a campo ridotto.