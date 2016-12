Juve, operazione per Vidal: tornerà per i Mondiali

09:46 - Come era ampiamente nell'aria, Arturo Vidal ha deciso di farsi operare al ginocchio per essere fisicamente integro in Brasile. Lo ha comunicato la Juventus: "Nel tardo pomeriggio di oggi Arturo Vidal ha effettuato, in presenza anche dei medici della nazionale cilena, un consulto ortopedico a Barcellona dal professor Ramon Cugat. Domani mattina verrà sottoposto ad intervento chirurgico artroscopico al menisco laterale del ginocchio destro".

I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi infatti attorno ai 25/30 giorni. Vidal sarà quindi regolarmente a disposizione del Cile per i Mondiali in Brasile.