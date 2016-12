Juve, nuovo infortunio per Pepe

17:03 - Calvario senza fine per Simone Pepe. Il centrocampista della Juve si è fermato in allenamento per un problema muscolare alla coscia sinistra, la stessa operata lo scorso anno. Sabato verrà sottoposto ad accertamenti. Pepe è alle prese con problemi muscolari alla coscia da 18 mesi: a dicembre aveva giocato 9' in Coppa Italia contro l'Avellino e si pensava che questo fosse il segnale di un ritorno alla completa disponibilità. E invece una nuova tegola.