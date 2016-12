Juve, niente di grave per Marchisio 

18:48 - Sospiro di sollievo in casa Juve. Gli esami a cui si è sottoposto Claudio Marchisio, uscito per un problema muscolare alla coscia destra al termine della partita contro la Fiorentina in Europa League, hanno rivelato che l'infortunio serio non è come temuto. E' stato lo stesso centrocampista bianconero a confermarlo. "Per fortuna niente di grave. Ora qualche giorno per recuperare e poi si torna operativo", ha scritto su Twitter.

Insomma, niente strappo o stiramento: l'ecografia è risultata negativa, non ci sono lesioni e così il mese di stop dovrebbe essere scongiurato e Marchisio potrebbe essere a disposizione tra 10/15 giorni, magari in vista della gara di campionato col Parma. Escluse lesioni muscolari, così come per Sebastian Giovinco, anch'egli uscito anzitempo nel match di Europa League. "I due giocatori - si legge nel comunicato della Juve - rimarranno alcuni giorni a riposo e le loro condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni".