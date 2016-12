Juve, Marotta: "Spero che Conte diventi il nostro Ferguson" 

16:04 - La Juve dei record è quella di Agnelli, Buffon, Pirlo, Pogba, Tevez ma soprattutto di Antonio Conte. Lo sanno bene a Torino, dove sperano di poter blindare a vita il tecnico pugliese. "Spero che Conte possa diventare il nostro Ferguson e Wenger, sono ottimista sul suo futuro alla Juve. Ha bruciato le tappe, creato principi, è uno dei migliori allenatori in circolazione in tutto il mondo", ha detto il direttore generale Giuseppe Marotta.

Marotta svela il segreto del successo bianconero: "Dietro questi risultati c'è molta fatica e la cultura del lavoro, che ci porta a curare i dettagli. Conte è anche il gestore di questo gruppo, non è solo l'allenatore. Ma accanto a grande squadra c'è sempre una grande società, c'è un grande senso di appartenenza con la famiglia Agnelli. C'è un modello societario. Il merito principale è di Conte, ma anche alla solidità societaria". "Nella storia - ha continuato il dirigente juventino parlando con "Radio Anch'io Sport" - la Juve è sempre stata la squadra da battere, gli avversari di turno cercano di giocare con velleità che non hanno in altre partite. Conte è riuscito a mettere la squadra in condizione motivazionale di affrontare qualsiasi avversario. Il panorama economico in Italia è limitato, ma la Juventus sta riacquistando la sua credibilità". "Il nostro obiettivo - ha concluso Marotta - è vincere il terzo scudetto di fila, sarebbe un'impresa storica, alla Juve nessuno ci è riuscito se non indietro nel tempo quando il calcio era diverso. Oggi ci sono le premesse, però siamo al giro di boa, ci sono ancora decine di punti in palio. Noi ne abbiamo recuperati alla Roma, ma questo è fattibile anche al contrario".

In questo momento, comunque, la Juve deve affrontare anche tre delicate situazioni: quelle di Pirlo, Pogba e Marchisio. "Non esiste un problema Marchisio - ha sottolineato Marotta - . Con De Ceglie ha indossato tutte le maglie Juve da ragazzino, è juventino dentro, ama questa maglia. Ci sono momenti in cui non è utilizzato, ma è un serio professionista, lo conosco bene. Pirlo ha detto qui ha trovato il suo habitat naturale, ha parlato con me e presidente, a febbraio probabilmente arriveremo a una definizione positiva. Pogba? La Juve è sempre stata compratrice, raramente è stata venditrice, il nostro obiettivo è consolidare gruppo. Non vogliamo vendere Pogba, abbiamo cortesemente chiuso la porta al Psg". E Berardi? "I rapporti con il Sassuolo sono ottimi, io credo potremo costruire rapporto collaborazione al di l'operazione Berardi. Ma è azzardato dire che giocherà con noi nella prossima stagione, dobbiamo vedere il suo livello di crescita. E' molto giovane, il passaggio alla Juve è molto pesante, ha messo in difficoltà anche giocatori più talentuosi".