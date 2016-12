Juve, Marchisio saluta Conte: "Ti ringrazio per tutto"

10:47 - L'addio di Antonio Conte non ha lasciato indifferenti i suoi ragazzi, con i quali ha condiviso tre anni di successi. Il primo a rivolgere un pensiero all'ex tecnico è Marchisio: "Grazie! Solo questo posso dire. Al di là della decisione del mister, io posso solo ringraziarlo. Ci ha portato non solo a vincere, tanto, con record su record, ma soprattutto ci ha trasformato in una grandissima squadra, dopo anni non felici che tutti gli juventini ricordano".

"Sono stati tre anni incredibili - ha proseguito il Principino -, pieni di sacrifici e soddisfazioni. Ancora una volta... GRAZIE!". E' arrivato anche il tweet di Fernando Llorente, lanciato in bianconero da Conte dopo un avvio difficile: "E' stata una fortuna e un piacere lavorare con te. Mai dimenticherò quest'anno, grazie per tutto mister".

È stato una fortuna e un piacere lavorare con te. Mai dimenticherò questo anno, grazie per tutto Mister! #grazieconte pic.twitter.com/mLdBUn79Bn

— fernando llorente (@llorentefer19) 15 Luglio 2014