Juve: Lukaku in prestito. Mourinho dice no

08:12 - "La Juventus? Fa piacere quando circola la voce che un club così importante si interessa di te. Ma ora penso solo al Mondiale". Parole di Romelu Lukaku, 21 anni, attaccante del Chelsea che l'ha prestato due stagioni fa al West Bromvich e la scorso campionato all'Everton, e del Belgio. Parole di due giorni fa, prima del debutto contro l'Algeria. E corredate da un altro paio di voci: la valutazione del Chelsea a proposito di Lukaku è astronomica: 40 milioni. Ma i pensieri di Mourinho su di lui non sembrano, al momento, granché. Tanto da rendere l'idea che una terza stagione in prestito si possa concedere.

E così i dirigenti della Juventus, che sono sulle tracce di un attaccante prima punta, e Lukaku è un gigante di 191 centimetri e 100 chili, si sono mossi chiedendo al Chelsea, appunto, di trattare il prestito. La risposta è stata secca: no. Al momento non se ne parla. Ci sono tante valutazioni da fare, in casa del Blues, ed è meglio scrutare quali saranno le sorti del Mondiale e vedere all'opera Lukaku per decidere la strategia.

Anche l'Inter si è fatta avanti per avere Lukaku in prestito, nelle ultime settimane. Potendo contare, fra l'altro, sul rapporyo privilegiato con Mourinho.