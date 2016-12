Juve, Llorente: "Lavoriamo per vincere tutto"

15:54 - Dopo un inizio di stagione difficile, con alcune voci che lo volevano lontano da Torino in gennaio, Fernando Llorente sta diventando sempre più importante per i meccanismi offensivi di una Juve dominatrice del campionato. "Sapevo che sarei venuto in una grande squadra"- ha detto lo spagnolo- "Ma mi sono trovato con dei compagni meravigliosi, ed è un piacere lavorare con loro". Poi continua: "Stiamo molto bene insieme e lavoriamo per vincere tutto".

Llorente, autore della prima e della terza rete nell'insidiosa trasferta sarda, si è perfettamente integrato in Italia e le 9 reti complessive, di cui 2 in Champions League contro il Real Madrid, dimostrano che i problemi del periodo iniziale (4 panchine nelle prime 7 gare per l'ex Bilbao), sono stati brillantemente superati.