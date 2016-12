Juve, Llorente: "Il Mondiale? Non andarci una botta tremenda: convincerò il ct" 

15:20 - Undici gol in campionato, due in Champions. Decisivo sotto porta, fondamentale per gli equilibri di gioco della Juve. Una crescita impressionante quella di Llorente che però non è servita a evitare il sorpasso di Diego Costa, convocato con la Spagna al suo posto. "Devo accettare la decisione di Del Bosque - ha detto a Cadena Cope l'attaccante bianconero - cercherò di fargli cambiare idea, non andare ai Mondiali sarebbe una brutta botta".

"Mi sarebbe piaciuto molto essere tra i convocati per l'amichevole con l'Italia ma Diego Costa sta facendo un'annata straordinaria ed è un giocatore spettacolare. Mancano ancora molti giorni prima delle prossime convocazioni e credo che nella lista definitiva ci saranno tre punte: farò di tutto per esserci". Dalla nazionale alla Juve. "Il mio processo di adattamento ha richiesto del tempo, siamo in un buon momento, abbiamo molte possibilità di vincere il campionato. In casa siamo perfetti, abbiamo vinto tutte le partite disputate. Peccato per la Champions, non abbiamo iniziato bene e dopo è andata male".