Juve, Llorente: "Il momento più bello della mia carriera"

18:06 - "Sto vivendo uno dei momenti più belli della mia carriera". Le difficoltà dell'inizio sono un lontano ricordo, ora Llorente è felice: "E' squadra grandiosa, rendermene conto è stata la cosa più bella - ha detto l'attaccante rispondendo ai tifosi della Juve - Qui ho trovato un nuovo metodo di lavoro e serviva un po' di tempo, ma pian piano ci si abitua, si migliora e si entra in sintonia con i compagni". Poi un ringraziamento: "A mio fratello".

"Mio fratello mi è sempre stato vicino, fin da quando ero piccolo ma già iniziavo a pensare al calcio come una cosa molto importante. Mi ha sempre seguito durante le partite e a volte arrivavamo anche a litigare, perché mi spronava sempre a migliorare", ha proseguito Llorente sul sito della Juve - Idoli da piccolo? Seguivo il Barça di Cruyff e Laudrup mi piaceva moltissimo, ma anche Romario e Ronaldo. Io passavo tutto il giorno giocando, cercando di imitarli e di migliorare. Non sono sempre stato un attaccante però: quando avevo sette anni giocavo a cinque e ovviamente ricoprivo tutto il campo. Il ruolo definitivo me l'hanno dato a Bilbao quando sono entrato nella “Cantera” dell'Atletico", ha concluso.