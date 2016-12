Juve, Llorente e Tevez sfidano il Torino

11:47 - E' il nuovo arrivato eppure sa già come funziona. Fernando Llorente domenica giocherà il suo primo Derby della Mole (panchina all'andata): "Mi piacerebbe segnare perché mi piacciono da morire queste partite, così calde e attese da tutta la tifoseria"- poi continua- "Sono speciali, per cui ogni rete è speciale". Il basco non è un novizio dei derby: "A Bilbao in 9 anni ne ho vissuti tante di sfide con la Real Sociedad e... so come funziona".

Lo spagnolo racconta anche delle difficoltà iniziali e dell'importanza di Conte nel suo processo di crescita negli ultimi mesi. "All'inizio è stata dura ma Conte sapeva che dovevo lavorare molto per raggiungere la forma giusta, con me ha fatto un lavoro incredibile" ha detto il 14 bianconero a Tuttosport. Poi insiste: "E' fortissimo come allenatore, si porta dietro tanta esperienza da giocatore, vede le cose prima che succedano in partita". Parole dolci anche per il suo compagno d'attacco, quel Tevez vero insostituibile dell'attacco bianconero: "Siamo molto differenti e per questo formiamo una bella coppia. Lui è più aggressivo di me ma la sua voglia di impressionare e fare gol è incredibile".



Anche l'Apache ha trattato gli stessi argomenti già toccati dal suo compagno di squadra. "Domenica ci aspetta una gara complicata"- ha detto l'argentino a Sky Sport- "Il Torino è una squadra molto in forma che all'andata ci ha messo in difficoltà". Tevez, poi, torna sugli episodi dell'andata: "Quando ho postato la foto della caviglia non ce l'avevo con Immobile, ma contro i tifosi del Torino che si sono arrabbiati per il gol in fuorigioco, per questo ho postato la foto. Perché si dice sempre che l'arbitro sbaglia a favore della Juventus, così la Juventus vince... Ma io non sono d'accordo. Non era contro di lui, ma per chi critica sempre la Juventus per gli episodi a favore".



I due sono solo da pochi mesi a Torino ma già sono stati contagiati dal clima derby e sanno quanto vale, al di là dei tre punti, una sfida del genere per i tifosi di entrambe le squadre.