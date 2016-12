Juve, Llorente: "A Lione vincere... o vincere"

20:14 - Dopo aver rimediato la seconda sconfitta in campionato per Fernando Llorente e la Juve è già tempo di proiettarsi sulla prossima importantissima sfida di Europa League, che vedrà i bianconeri di scena a Lione per l'andata dei quarti di finale. Attraverso il proprio profilo Twitter lo spagnolo ha voluto caricare tutti i tifosi: "Riprendendoci dalla sconfitta e pensando a vincere o vincere giovedì". Un ruggito degno del Re Leone.

IL TWEET

Riprendendoci dalla sconfitta e pensando a #vincereovincere giovedì!#forzaJuve!!

— fernando llorente (@llorentefer19) 1 Aprile 2014