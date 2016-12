Juve, le statistiche non ti premiano: altro flop dopo Istanbul 

23:19 - La Juventus in Europa fatica a ingranare. Ma in generale, la squadra di Conte è vittima della sindrome da dentro o fuori: dopo la sconfitta di Istanbul con il Galatasaray che ha sancito l'eliminazione dalla Champions, i bianconeri hanno sbagliato anche nel match di Coppa Italia con la Roma (0-1). Quella con il Benfica è la terza eliminazione stagionale. Le statistiche, tutte a favore della Juve, ancora una volta non si sono rivelate decisive.

Fra il match d'andata e quello di ritorno, la Juve ha collezionato 12 tiri in porta contro i 3 dei lusitani. Che per due volte, però, l'hanno messa dentro. Anche il possesso palla si esprime chiaramente a favore dei bianconeri: nel match dello Stadium, Pirlo e soci hanno portato a casa un inutile 63%, ma anche a Lisbona si erano spinti fino al 57%. E' stato un dominio nei calci d'angolo, ma quello che è emerso forte e chiaro è che la Juventus, di fronte alle prove di fuoco - quelle che sanciscono il passaggio di un turno o la cocente eliminazione - ancora una volta affondano. Almeno contro squadre di un certo calibro. Perché se per arrivare sino in semifinale, la Vecchia signora ha eliminato Trabzonspor, Fiorentina e Lione, le gare con Galatasaray (girone di Champions) e Benfica hanno palesato dei limiti.

Di fame, di cattiveria, di testa soprattutto. L'approccio non è stato quello delle serate migliori, quello del campionato per intenderci. Quella Juve sarebbe bastata per vincere l'Europa League a mani basse. Ma quest'anno, in Europa, i bianconeri hanno vinto in casa solo tre partite su sette (Copenaghen in Champions, Trabzonspor e Lione in E.League), hanno pareggiato gare alla portata (coi danesi in trasferta) e perso quando tutti si aspettavano una dimostrazione di forza (andata a Lisbona). Conte, al di là delle statistiche, dovrà essere bravo a scoprire i motivi di questi cali. La Juve è una squadra di carattere: smarrirlo all'improvviso, e quando conta, è davvero una stranezza che non ci si può più permettere.