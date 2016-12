Juve, la tabella scudetto: festa a Pasqua? 

13:44 - La Pasqua per gli juventini potrebbe essere più dolce rispetto al solito: nell'uovo ci potrebbe essere lo scudetto. Se tutto dovesse andare per il verso giusto la banda di Conte conquisterebbe aritmeticamente il titolo già alla 34.esima giornata che si giocherà il 19 aprile, sabato di Pasqua. I bianconeri saranno impegnati allo Stadium contro il Bologna e poi potrebbe partire la grande festa per la terza stella.

Attualmente la Juve ha 14 punti di vantaggio quando mancano otto giornate alla fine, ma la Roma deve recuperare la gara con il Parma. Guardando i risultati delle partite del girone dell'andata Tevez e compagni potrebbero festeggiare già lunedì 14 aprile (ore 19) a Udine. Previsione molto ottimista visto che i giallorossi sono in buon periodo di forma e molto probabilmente non infileranno la striscia di pareggi realizzata contro Sassuolo, Cagliari e Atalanta. In più i bianconeri sono attesi sul campo del Napoli e dovranno giocare senza Tevez. All'andata allo Stadium non ci fu partita, ma al San Paolo è lecito aspettarsi una gara più complicata. Lo scudetto non è in discussione, resta solo da capire quando arriverà l'aritmetica certezza e il 19 aprile è già segnato in rosso sul calendario di Conte.

LA TABELLA SCUDETTO

31.ESIMA GIORNATA

Napoli-Juventus (0-3)

Sassuolo-Roma (1-1)

RECUPERO 22.ESIMA GIORNATA

Roma-Parma (3-1)

32.ESIMA GIORNATA

Juventus-Livorno (2-0)

Cagliari-Roma (0-0)

33.ESIMA GIORNATA

Udinese-Juventus (0-1)

Roma-Atalanta (1-1)

34.ESIMA GIORNATA

Juventus-Bologna (2-0)

Fiorentina-Roma (1-2)

35.ESIMA GIORNATA

Sassuolo-Juventus (0-4)

Roma-Milan (2-2)

36.ESIMA GIORNATA

Juventus-Atalanta (4-1)

Catania-Roma (0-4)

37.ESIMA GIORNATA

Roma-Juventus (0-3)

38.ESIMA GIORNATA

Juventus-Cagliari (4-1)

Genoa-Roma (0-4)