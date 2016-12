Juve, la strada per i cento punti è in discesa 

17:25 - I cento punti? Nessuno lo dice, ma, sotto sotto, alla Juve ci credono. Perché il traguardo della tripla cifra in campionato, mai raggiunto da nessuno, renderebbe ancora più unica la terza vittoria consecutiva dello scudetto dell'era Conte. E la missione, pur se difficile, non è certo impossibile per questa squadra da record. A dieci giornate dalla fine e con 30 punti ancora in palio, i bianconeri, che partono da quota 75, dovrebbero incamerarne 25 per centrare l'obiettivo. Che poi valga un extra premio non è ancora chiaro, ma di certo scriverebbe una pagina indelebile nella storia del calcio italiano.

Il calendario da qui al 18 maggio, data dell'ultima giornata di campionato, non è certo pieno di grandi ostacoli. Anche perché, conti alla mano, alla Juve basterebbero 8 vittorie e 1 pareggio, potendosi permettere di lasciare pure per strada una sconfitta. Magari contro Roma o Napoli, entrambe in trasferta, ultimi due veri ostacoli sulla strada di Buffon e compagni. Perché poi solo il Parma sarebbe un avversario insidioso, mentre Catania, Livorno, Udinese, Bologna, Sassuolo e Atalanta, queste le avversarie della vecchia Signora, sono assolutamente abbordabili. L'unico vero rischio è rappresentato dal tour de force che è iniziato ormai da un mese e che proseguirà per almeno altri dieci giorno. E' questo il lasso di tempo nel quale la Juve dovrà giocare 4 partite: da giovedì in Europa League contro la Fiorentina, a domenica 30 marzo a Napoli, passando per Catania e il turno infrasettimanale di mercoledì 26 contro il Parma. Oltretutto Conte avrà a che fare con qualche assenza per infortunio (Barzagli, Marchisio, Giovinco, Peluso e Vucinic) che lo costringerà a spremere ancora di più i giocatori a disposizione.