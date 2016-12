Juve, la legge di Tevez: "Paura di nessuno"

19:00 - Il quarto gol in otto giorni, dopo quello all'Udinese e alla doppietta in Champions al Malmoe: che vuol dire il 25° centro in 52 gare ufficiali con la Juve. C'è sempre più il marchio di Carlitos Tevez sulla squadra bianconera. Come l'anno scorso l'Apache si prende la San Siro rossonera e fa crescere ulteriormente il rimpianto del Milan per esserselo lasciato scappare quando era ormai in pugno. "Non abbiamo paura di nessuno", avvisa l'argentino.

Prima l'esultanza stile robot dopo il gol al Malmoe, dedicata alla figlia, ora quella con il ciuccio in bocca per il bimbo più piccolo. Per Tevez il momento è d'oro, dentro e fuori dal campo. E la Juve e Allegri gongolano di fronte a un Apache più decisivo che mai. Felice di giocare anche nella posizione di trequartista. "La cosa più importante resta la squadra e non il singolo - ha aggiunto Tevez - Io sono felice perché i tifosi mi fanno sentire come se fossi a casa mia. Dobbiamo proseguire su questa strada e migliorare".