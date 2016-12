Juve, la curva risponde a Mariella Scirea: "Si tolga anche lei il nome di suo marito"

10:01 - La risposta della curva non si è fatta attendere. I Drughi attraverso un comunicato hanno replicato a Mariella Scirea, moglie del campione scomparso, che aveva chiesto di non associare più il nome del marito a quel settore dello Stadium dopo i cori beceri dei tifosi in Juve-Fiorentina. Nel messaggio gli ultrà bianconeri hanno accettato l'invito, ma a condizione che "anche lei facesse altrettanto, tornando ad usare il cognome da nubile: Cavanna".

IL COMUNICATO DELLA CURVA

Cara signora Mariella,

E’ incredibile come certe persone riescano a dimenticare tutto nell’arco di pochissimo tempo.

Noi ricordiamo la Signora Mariella alla testa del corteo quel fatidico 1° Luglio, e mai avremmo immaginato che, sposando il vento nemico, cadesse nella trappola di remare contro i colori indossati dal compianto Gaetano. (...)

Ora l’uscita, sposata entusiasticamente da tutto il mondo nostro nemico di togliere il nome di Gaetano Scirea alla Curva Sud. Da considerare che i cori incriminati, cantati da tutti da più di 20 anni, vengono intonati a pieni polmoni anche nella Nord, solo che quel settore dello stadio è riservato ai Club Doc ed indovinate chi è presidente del centro coordinamento? Bravi, proprio la signora in questione che preferisce tacere per evitare di doversi dimettersi da un incarico evidentemente ben remunerato.

Forse la signora non sa, e siamo qui per farglielo notare, che ovunque, dal sito della società compreso ai biglietti, passando per le indicazioni stradali fino agli abbonamenti, si parla sempre e solo di TRIBUNA SUD. Il nome di Gaetano Scirea non è mai contemplato quindi non capiamo come faccia a togliere qualcosa che semplicemente non esiste.

Su una cosa siamo tutti d’accordo: giusto evitare tutti di strumentalizzare un Campione amato da tutti. Quindi accettiamo l’invito (ribadiamo invito perché non esiste un documento ufficiale che ne abbia decretato l’intitolazione al marito) della signora e da ora in poi il cognome Scirea non identificherà più il settore più vero e sincero dello Stadium, ma anche lei facesse altrettanto tornando a farsi chiamare con il cognome da nubile: Cavanna.

Avendo conosciuto la riservatezza di Gaetano, siamo certi che non avrebbe gradito una moglie così invadente. (...)

E’ evidente dopo le Sue dichiarazioni, l’incompatibilità con il ruolo attuale di presidente del centro coordinamento, pertanto La invitiamo alle ovvie conclusioni di dimissioni inequivocabili.

Siamo stati chiari, Signora Cavanna?

Distinti saluti Drughi Ultrà Curva Sud



IL COMMENTO DI MARIELLA SCIREA

"Credo che la cosa migliore, l'unica di buon senso, sia il silenzio". Questo il commento di Mariella Scirea ai Drughi Ultrà Curva Sud della Juve dopo il comunicato contro di lei.

CORI ULTRA' A MARIELLA SCIREA: "LA JUVE SIAMO NOI"

"Mariella Cavanna, la Juve siamo noi". E' il coro rivolto dalla curva Sud della Juventus a Mariella Scirea, vedova di Gaetano, all'inizio della sfida di Europa League Juve-Fiorentina. Volutamente gli ultrà bianconeri hanno chiamato la signora Scirea con il nome da nubile, Cavanna, dopo che in giornata, attraverso un comunicato le avevano chiesto di togliersi il nome del marito dopo che lei aveva minacciato di chiedere di togliere il nome Scirea dalla curva bianconera in caso di nuovi cori o striscioni offensivi.