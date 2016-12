Juve, l'arrivo di Osvaldo spinge il tridente

19:12 - L'arrivo di Osvaldo coincide con nuove possibilità tattiche per Conte. L'italo argentino potrebbe infatti perfettamente coesistere in un tridente offensivo vicino a Llorente e Tevez. L'attaccante si sta allenando a Vinovo per recuperare il passo dei compagni e il tecnico lo avrà regolarmente a disposizione per la trasferta di Verona, dove potrebbe subentrare a partita in corso e, perché no, iniziare a gettare le basi per l'attacco che verrà.

Con il 3-5-2 dominante in Italia ma fallimentare in Europa, Osvaldo potrebbe essere la chiave per tornare definitivamente al 4-3-3, marchio di fabbrica del primo Conte-bianconero, poi abbandonato in corsa, complice l'infortunio di Pepe e la mancanza di veri e propri esterni offensivi, in grado di interpretare alla perfezione il ruolo.



Il tecnico bianconero vorrebbe iniziare a gettare le basi per la Juve che verrà. Squadra che farà probabilmente a meno di Vucinic, Quagliarella e Giovinco e di cui potrebbe invece far parte proprio l'ex Southampton, voluto dall'allenatore leccese sia per la sua capacità di fare il vice-Llorente sia perché in grado di garantire qualità nel tridente offensivo.

Già domenica prossima a Verona, quando i bianconeri faranno visita al sorprendente Hellas, potrebbe esserci il debutto dell'inedito trio, con Osvaldo pronto a subentrare dalla panchina.



Ora la palla passa al giocatore che dovrà saper cogliere l'occasione sfruttando tutti i minuti a disposizione per guadagnarsi la conferma nella Juve del futuro e, magari, nella Nazionale del presente, con un occhio fisso su Brasile 2014.



Intanto da Vinovo arrivano notizie confortanti da Barzagli, uscito anticipatamente nella sfida contro l'Inter. Per il difensore non è niente di grave: solo una tendinopatia che ogni tanto lo costringe ad abbassare i ritmi, motivo per cui potrebbe lasciar spazio a Ogbonna al Bentegodi.